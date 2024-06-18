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У Байдена висловили занепокоєння через візит Путіна до КНДР і назвали це ознакою відчаю

Вівторок 18 червня 2024 21:58
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У Байдена висловили занепокоєння через візит Путіна до КНДР і назвали це ознакою відчаю Архівне фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Візит російського диктатора Володимира Путіна до Північної Кореї є актом відчаю. Це має викликати занепокоєння у всіх, хто зацікавлений у збереженні миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена та заяву прес-секретаря Білого дома Карін Жан-П'єр.

Позиція Держдепу

Блінкен заявив, що візит Путіна до Північної Кореї став ознакою його відчаю зміцнити відносини з країнами, які можуть підтримати його війну проти України.

Держсекретар додав, що підтримка Китаю дозволила Росії зберегти свою оборонно-промислову базу, поставляючи 70% верстатів, які Москва імпортує, і 90% мікроелектроніки.

"Це має припинитися", - сказав він.

Позиція Білого дому

Карін Жан-П'єр заявила, що поглиблення співробітництва між Росією і КНДР є тенденцією, яка повинна викликати серйозну стурбованість у всіх, хто зацікавлений у збереженні миру і стабільності на Корейському півострові.

Також вона згадала і підтримку народу України, який захищає свою свободу і незалежність від російської агресії та вторгнення.

Путін прибув до КНДР

Володимир Путін вирішив вирушити в КНДР на зустріч із диктатором Кім Чен Ином. При цьому The Washington Post припустило, що главі Кремля потрібна зброя від Північної Кореї.

Сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив занепокоєння з приводу підтримки, яку Росія може надати ракетним і ядерним програмам Північної Кореї.

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