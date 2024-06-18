РФ направила близько 40 військових кораблів у Тихий океан перед візитом Путіна в КНДР

Архівне фото: РФ направила близько 40 військових кораблів у Тихий океан (Getty Images)

Військово-морський флот Російської Федерації почав великі навчання в Тихому океані. Це відбувається напередодні візиту диктатора Володимира Путіна в КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Зазначається, що в маневрах Військово-морського флоту РФ беруть участь близько 40 кораблів, катерів і суден забезпечення. Також РФ направить у той район близько 20 літаків і вертольотів. Навчання триватимуть до 28 червня в акваторії Тихого океану, Японського та Охотського морів. Росія повідомляє, що навчання нібито покликані відпрацювати боротьбу з підводними човнами і захист від повітряних атак.