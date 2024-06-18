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РФ направила близько 40 військових кораблів у Тихий океан перед візитом Путіна в КНДР

Вівторок 18 червня 2024 16:00
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РФ направила близько 40 військових кораблів у Тихий океан перед візитом Путіна в КНДР Архівне фото: РФ направила близько 40 військових кораблів у Тихий океан (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Військово-морський флот Російської Федерації почав великі навчання в Тихому океані. Це відбувається напередодні візиту диктатора Володимира Путіна в КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Зазначається, що в маневрах Військово-морського флоту РФ беруть участь близько 40 кораблів, катерів і суден забезпечення.

Також РФ направить у той район близько 20 літаків і вертольотів. Навчання триватимуть до 28 червня в акваторії Тихого океану, Японського та Охотського морів.

Росія повідомляє, що навчання нібито покликані відпрацювати боротьбу з підводними човнами і захист від повітряних атак.

Візит Путіна до КНДР та В'єтнам

Варто зазначити, що вчора в Кремлі заявили про плани Путіна відвідати КНДР. The Washington Post припустило, що російський диктатор може попросити у глави Північної Кореї Кім Чен Ина.

Також Путін зібрався з візитом до В'єтнаму. Про те, що ще може стояти за поїздками Путіна в азіатські країни, - в матеріалі РБК-Україна.

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