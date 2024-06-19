Визит Путина в КНДР следует воспринимать серьезно, - Минобороны Британии

"Причудливые сцены из визита Путина в Северную Корею следует воспринимать как предупреждение. Новая ось тирании работает над тем, чтобы подорвать наши свободы. Только укрепив наши Вооруженные силы, мы сможем их сдержать, но лейбористы хотят оставить нас беззащитными, пока наши враги держат нас под прицелом", - заявил министр.

JUST IN: Северная Корея - это праздничный праздник для Путина



(Source: RT) pic.twitter.com/CGGH7u4xFe — The Spectator Index (@spectatorindex) Июнь 19, 2024

Стоит отметить, что по прибытии в КНДР Путин вместе с Ким Чен Ыном проехали в лимузине по улицам Пхеньяна. Город был украшен большими российскими флагами и портретами диктатора. В частности площадь была заполнена в том же числе и детьми, которых одели в футболки с цветами российского и северокорейского флагов.

Визит Путина в КНДР

Вчера, 18 июня, диктатор прибыл с визитом в КНДР. Как рассказывало The Washington Post, предположительно, его поездка может быть связана с поиском вооружения для войны. В частности Россия рассматривает Северную Корею как источник дешевой рабочей силы.

Также на фоне визита страна-террорист начала большие учения в Тихом океане.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки (США) Энтони Блинкен назвал поездку Путина отчаянием и попыткой укрепить отношения со странами, которые могут поддержать войну против Украины.