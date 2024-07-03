Візит Орбана до Києва та анонс нового пакету допомоги для України від США: новини за 2 липня

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Київ уперше від початку повномасштабної війни. Тим часом США анонсували пакет військової допомоги Україні на понад 2,3 млрд доларів.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 2 липня, - у матеріалі РБК-Україна .

Орбан відвідав Київ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва. Він провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Всі деталі візиту угорського прем'єра - у матеріалі РБК-Україна.

Глава Пентагону анонсував пакет військової допомоги для України на понад 2,3 млрд доларів

США незабаром оголосять про передачу Україні озброєння вартістю 2,3 млрд доларів у рамках чергового пакету військової допомоги, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

У пакет увійдуть протитанкова зброя, а також ракети для Patriot та інших систем протиповітряної оборони.

Євросоюз ввів мита на цукор та яйця з України через стрибок імпорту

Європейський Союз запровадив мита на цукор та яйця з України, активувавши "автоматичний захист", оскільки обсяг імпорту вже перевищив обумовлений.

Мита у розмірі 89 євро за тонну діятимуть до кінця 2024 року. На першу половину 2025 року встановлюються квоти на цукор та яйця. Обсяги, які перевищать ці квоти, також обкладатимуться митом.

У центрі Курська масштабна пожежа, у мережі пишуть про НП на військовій базі

У російському Курську 2 липня в центрі міста сталася пожежа. Імовірним місцем надзвичайної ситуації може бути військова база.

Офіційні джерела не уточнюють інформацію про те, де саме сталася пожежа. Втім, як зазначають моніторингові групи, у тому числі й місцеві Telegram-канали, вогонь охопив велику військову базу РФ, яка дислокується у місті Курськ.

Блінкен анонсував новини про ППО для України перед самітом НАТО

Найближчим часом можуть з'явитися новини щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони. Вони очікуються до саміту НАТО 9-11 липня, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Зеленський доручив Умерову дізнатися про конкретні дати, коли Україна отримає додаткові Patriot

Президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони Рустему Умєрову дізнатися від партнерів конкретні дати, коли Україна отримає додаткові системи Patriot.

За його словами, про постачання є домовленість із партнерами.