У центрі Курська масштабна пожежа, у мережі пишуть про НП на військовій базі (відео)

У російському Курську сьогодні, 2 липня, у центрі міста сталась пожежа. Ймовірним місцем надзвичайної ситуації може бути військова база.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію тимчасово в.о. губернатора Курської області та місцеві Telegram-канали.

Наразі відомо, що до ліквідації пожежі залучено 60 вогнеборців та 10 одиниць спецтехніки. Повідомляється, що займання вдалось локалізувати.

Офіційні джерела не уточнюють інформацію щодо того, де саме сталась пожежа. Втім, як зазначають моніторингові групи, зокрема і місцеві Telegram-канали, вогонь охопив велику військову базу РФ, що дислокується у місті Курськ.

Як зазначають OSINT-дослідники, горить 3754 центральна авіатехнічна база (в/ч 13830), на якій розташована велика кількість автотехніки, що обслуговує авіацію.