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Голова Пентагону анонсував пакет військової допомоги для України на понад 2,3 млрд доларів

Вівторок 02 липня 2024 18:12
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Голова Пентагону анонсував пакет військової допомоги для України на понад 2,3 млрд доларів Фото: Ллойд Остін, голова Пентагону (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США незабаром оголосять про передачу Україні озброєння вартістю 2,3 млрд доларів у рамках чергового пакету військової допомоги.

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як розповів міністр оборони США на початку зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим, у пакет увійдуть протитанкова зброя, а також ракети для Patriot та інших систем протиповітряної оборони.

"Не помиляйтеся, Україна не самотня, і Сполучені Штати ніколи не відмовляться від підтримки. Разом з 50 союзниками та партнерами ми продовжимо надавати критично важливі можливості, які необхідні Україні, щоб відбити російську агресію сьогодні та стримати її завтра", - наголосив Остін.

Також він додав, що під час зустрічі з Умєровим планується обговорити способи задоволення потреб України в галузі безпеки та створення сил для відбиття можливої агресії РФ у майбутньому.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня у західних ЗМІ з'явилися чутки, що США оголосять про новий пакет військової допомоги для України на 150 млн доларів. Це мало статися вчора, 1 липня, але відповідних заяв американські чиновники не зробили.

При цьому нещодавно стало відомо, що сьогодні, 2 липня, Міністр оборони України Рустем Умєров відвідає Пентагон, де зустрінеться з американським колегою Ллойдом Остіном.

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