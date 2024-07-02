Зеленський доручив Умєрову дізнатися конкретні дати, коли Україна отримає додаткові Patriot

Президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони Рустему дізнатися від партнерів конкретні дати, коли Україна отримає додаткові системи Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

"Доручив міністру оборони України, який зараз перебуває в Америці з візитом, отримати конкретні дати: коли будуть поставлені ті додаткові системи Patriot, про які у нас домовленість із партнерами", - сказав Зеленський.

Patriot для України

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україні для захисту всієї території від російських ракет та дронів потрібно 25 систем ППО Patriot, але нагальна потреба - сім таких систем.

Декілька систем Patriot погодилася передати Німеччина.

Румунія також оголосила про рішення передати Україні свою систему Patriot, проте точна дата передачі не розголошується.

Ще одну систему Patriot Україна отримає від Нідерландів. Також до цього постачання приєднається ще одна країна, яка вирішила залишитися анонімною.

Окрім того, нещодавно ми повідомляли, що Україна за допомогою США, можливо, готує чергову угоду щодо посилення протиповітряної оборони. Обговорюється ідея постачання ізраїльських систем Patriot.

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