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Євросоюз запровадив мита на цукор та яйця з України через стрибок імпорту

Брюссель, Вівторок 02 липня 2024 10:51
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Євросоюз запровадив мита на цукор та яйця з України через стрибок імпорту Фото: ЄС запровадив мито на дешеві цукор та яйця з України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейський Союз запровадив мита на цукор та яйця з України, активувавши "автоматичний захист", оскільки обсяг імпорту вже перевищив обумовлений.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Офіційний журнал ЄС.

Мита у розмірі 89 євро за тонну діятимуть до кінця 2024 року. На першу половину 2025 року встановлюються квоти на цукор та яйця. Обсяги, які перевищать ці квоти, також обкладатимуться митом.

Як зазначається у повідомленні, Регламент ЄС від 14 травня 2024 року передбачає автоматичний захисний захід щодо яєць, птиці, цукру, вівса, кукурудзи, круп та меду, який має бути активований, якщо сукупні обсяги імпорту будь-якого з цих продуктів з 1 січня 2024 року досягнуто середнього обсягу імпорту в період з 1 липня по 31 грудня 2021 року, у 2022 році та у 2023 році.

Обмеження у разі зростання імпорту

Нагадаємо, у червні 2022 року ЄС тимчасово призупинив низку тарифів, передбачених Угодою про асоціацію з Україною. Після масових протестів європейських фермерів, які не здатні конкурувати з українською продукцією, було ухвалено політичне рішення про обмеження. Ці заходи просували переважно Франція та Польща.

У квітні Європейський парламент схвалив продовження на рік безмитної торгівлі українською сільськогосподарською продукцією, водночас запровадивши нові обмеження на рівень імпорту. Це буде останній перегляд. ЄС та Україна мають намір укласти довгострокову угоду з червня 2025 року.

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