Румунія вже доставила систему Patriot в Україну

Румунія передала Україні обіцяну систему Patriot. Її надали у якості військової допомоги.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в коментарі " Радіо Свобода " заявив спікер Міністерства оборони Румунії Константін Спіну.

"Особлива подяка Румунії за системи Patriot. Разом ми можемо досягти ще більшої ефективності - ми можемо покласти край російському терору, спільно знищивши "Шахеди" та ракети", - наголошував глава української держави.

При цьому ще вчора, 2 жовтня, у Twitter президент України Володимир Зеленський подякував кожній країні, яка допомагає Україні з протиповітряною обороною.

" Ми підтверджуємо, що система Patriot прибула до України ", - зазначив Спіну.

Що передувало

Нагадаємо, Румунія анонсувала передачу Україні системи Patriot ще 20 червня.

Постачання затягнулося, оскільки таке рішення мали схвалити верхня та нижня палати парламенту Румунії, а також уряд. Процес завершився лише 3 вересня.

Вже 5 вересня президент Румунії Клаус Йоханніс остаточно затвердив законопроект про передачу Patriot Україні в дар.

До речі, системи Patriot є однією з головних потреб України, оскільки українським захисникам все ще не вистачає протиповітряної оборони для знищення балістичних ракет над усією територією країни.

Нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, що Іран надав Росії свої балістичні ракети малої дальності. Ворог може використовувати таке озброєння для ударів по цілях поблизу лінії фронту.

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