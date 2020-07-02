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Визит евродепутата в Крым нарушает международное право, - посол Украины

Новости » Политика     02.07.2020 - 01:47
Визит евродепутата в Крым нарушает международное право, - посол Украины
Фото: Олег Шамшур (twitter.com/Shamshur_O)

Посол заверил, что действия политика ожидает "достойная оценка"

Евродепутат Тьерри Мариани своим визитом в оккупированный Российской Федерацией Крым нарушил международное право. Этот поступок получит соответствующую реакцию.

Об этом заявил посол Украины во Франции Олег Шамшур в своем Twitter.

Он отметил, что цивилизованный мир даст достойную оценку действиям европейского политика.

"Господин Тьерри Мариани, мы вас услышали. Хотим заверить, что ни один из ваших крымских подвигов никогда не останется без нашей реакции. Продолжайте дальше хвастатся тем, как вы попираете принципы международного права. Весь цивилизованный мир даст вам достойную оценку. #CrimeaIsUkraine", - написал Шамшур.

Как известно, делегация в составе члена комитета по иностранным делам Европарламента, президента Ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани, а также отдельных представителей Германии, Венгрии и Болгарии поехала в оккупированный Крым для наблюдения за "референдумом" за поправки к конституции Российской Федерации.

Напомним, французская делегация пробудет в Крыму до 2 июля.

Европарламент назвал частным визит делегации евродепутатов, отметив, что не поручали никому проводить наблюдения за "референдумом".

РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел выразило протест по поводу визита евродепутатов в Крым.

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Автор: Инна Собора

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