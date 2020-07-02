Візит євродепутата в Крим порушує міжнародне право, - посол України

Фото: Олег Шамшур (twitter.com/Shamshur_O)

Посол запевнив, що дії політика очікує "гідна оцінка"

Євродепутат Тьєррі Маріані своїм візитом в окупований Російською Федерацією Крим порушив міжнародне право. Цей вчинок отримає відповідну реакцію.

Про це заявив посол України у Франції Олег Шамшур в своєму Twitter.

Він наголосив, що цивілізований світ надасть гідну оцінку діям європейського політика.

"Пане Тьєррі Маріані, ми вас почули. Хочемо запевнити, що жоден із ваших кримських подвигів ніколи не залишатиметься без нашої реакції. Продовжуйте далі вихвалятися тим, як ви топчете принципи міжнародного права. Весь цивілізований світ дасть вам гідну оцінку. #CrimeaIsUkraine", - написав Шамшур.

Як відомо, делегація у складі члена комітету у закордонних справах Європарламенту, президента Асоціації "Франко-російський діалог" Тьєррі Маріані, а також окремих представників Німеччини, Угорщини та Болгарії поїхала в окупований Крим для спостереження за "референдумом" за поправки до конституції Російської Федерації.

Нагадаємо, французька делегація пробуде у Криму до 2 липня.

Європарламент назвав приватним візит делегації євродепутатів, зазначивши, що не доручали нікому проводити спостереження за "референдумом".

РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ висловило протест з приводу візиту євродепутатів в Крим.

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Автор: Инна Собора