В Европарламенте назвали частным визит делегации в Крым

Фото: Европарламент (European Parliament)

Европарламент не признает референдум в Крыму

Европейский парламент не отправлял в аннексированный Крым своих представителей для наблюдения за проведением референдума относительно правок к конституции Российской Федерации. Визит французской делегации евродепутатов в Крым назвали частным.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента.

Соответствующее заявление сделали глава комитета ЕП по вопросам иностранных дел Дэвид Маккалистер и сопредседатель координационной группы ЕП по вопросам демократии и выборов Томас Тобэ.

"Европейский парламент не был приглашен для наблюдения за этим избирательным процессом, и, следовательно, не будет комментировать ни процесс, ни результаты, которые будут объявлены позже. Ни один из членов Европейского парламента не был уполномочен наблюдать или комментировать этот избирательный процесс от его имени", - говорится в заявлении.

Евродепутаты отметили, что визит французских коллег был осуществлен по собственной инициативе и не должен быть связан с Европарламентом.

"Европейский союз не признавал и не признает проведение этого референдума", - констатировали в ЕП.

Напомним, французская делегация евродепутатов осуществили визит в Крым, который продлится с 30 июня по 2 июля, в ответ МИД Украины призвал Францию предоставить официальную реакцию.

Также Украина призвала Европарламент осудить визит французской делегации.

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Автор: Игорь Литвиненко