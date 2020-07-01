ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Европарламенте назвали частным визит делегации в Крым

Новости » Политика     01.07.2020 - 15:30
В Европарламенте назвали частным визит делегации в Крым
Фото: Европарламент (European Parliament)

Европарламент не признает референдум в Крыму

Европейский парламент не отправлял в аннексированный Крым своих представителей для наблюдения за проведением референдума относительно правок к конституции Российской Федерации. Визит французской делегации евродепутатов в Крым назвали частным.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента.

Соответствующее заявление сделали глава комитета ЕП по вопросам иностранных дел Дэвид Маккалистер и сопредседатель координационной группы ЕП по вопросам демократии и выборов Томас Тобэ.

"Европейский парламент не был приглашен для наблюдения за этим избирательным процессом, и, следовательно, не будет комментировать ни процесс, ни результаты, которые будут объявлены позже. Ни один из членов Европейского парламента не был уполномочен наблюдать или комментировать этот избирательный процесс от его имени", - говорится в заявлении.

Евродепутаты отметили, что визит французских коллег был осуществлен по собственной инициативе и не должен быть связан с Европарламентом.

"Европейский союз не признавал и не признает проведение этого референдума", - констатировали в ЕП.

Напомним, французская делегация евродепутатов осуществили визит в Крым, который продлится с 30 июня по 2 июля, в ответ МИД Украины призвал Францию предоставить официальную реакцию.

Также Украина призвала Европарламент осудить визит французской делегации.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины КрымвизитЕвропарламент
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь