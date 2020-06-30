МИД Украины просит Францию отреагировать на визит их делегации в Крым

Фото: Эмине Джапарова (РБК-Украина)

Визит французской делегации запланирован на 30 июня - 2 июля

Министерство иностранных дел Украины обратилось к Франции с просьбой официально отреагировать на незаконный визит французской делегации евродепутатов в аннексированный Крым. Визит делегации во главе с Тьерри Мариани запланирован на 30 июня - 2 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Соответствующую просьбу озвучила первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в ходе встречи с послом Франции Этьеном де Понсен.

"Первый заместитель министра привлекла внимание посла в недопустимости контактов граждан Франции с представителями оккупационной администрации РФ на временно оккупированных территориях Украины… Этьен де Понсен со своей стороны подтвердил неизменную позицию официального Парижа по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины… а также заверил, что передаст в МИД Франции обращения Эмине Джапаровой по визиту французских депутатов Европарламента в Крым", - сообщили в МИД.

Стороны подчеркнули важность взаимодействия для эффективной борьбы с попытками распространения Россией антиукраинской дезинформации, которая ставит под угрозу суверенитет Украины. Кроме этого была обсуждена подготовка будущего визита президента Франции Эммануэля Макрона в Киев.

Также Джапарова попросила французскую стороны рассмотреть возможность помощи пострадавших областям Украины от наводнений.

Отметим, в Украине от паводков пострадали более 250 населенных пунктов в Закарпатской, Ивано-Франковской, Винницкой, Львовской и Тернопольской областях.

Также РБК-Украина писало, что Украина не будет просить себе компенсацию за аннексию Крыма, а будет настаивать на возвращении полуострова.

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Автор: Игорь Литвиненко