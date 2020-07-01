МИД выразил протест из-за визита депутатов Европарламента в Крым

Фото: МИД Украины (РБК-Украина)

Визит евродепутатов нарушает украинское законодательство

Министерство иностранных дел выразило протест по поводу визита депутатов Европарламента в аннексированный Крым. Визит делегации нарушает закон Украины.

Об этом говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что в состав делегации входили член комитета по иностранным делам Европарламента, президент Ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани, а также отдельные представители Германии, Венгрии и Болгарии.

"Этот визит осуществляется с нарушением украинского законодательства о доступе к временно оккупированной территории и не имеет официального статуса", - сообщили в МИД.

Также Украина осудила участие евродепутатов в наблюдении так называемого "референдума" за поправки в конституцию Российской Федерации.

"Любые т.н. выборы, референдумы, голосования, которые проводятся РФ на временно оккупированной территории, составляют грубое нарушение принципов международного права. Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму лица, в т.ч. упомянутые лица, будут нести ответственность согласно законодательству Украины", - говорится в заявлении.

Кроме этого Украина призвала международное сообщество усилить давление на Россию, в том числе ввести персональные санкции против организаторов "референдума" в Крыму.

Напомним, французская делегация евродепутатов отправилась с визитом в Крым, где пробудут с 30 июня по 2 июля, в связи с этим Украина потребовала официальных объяснений у Франции.

Ранее РБК-Украина писало, что Европарламент назвал частным визит делегации евродепутатов в Крым, отметив, что не поручали никого проводить наблюдение за "референдумом".

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Автор: Игорь Литвиненко