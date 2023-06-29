Візит Дуди і Науседи до Києва та анонс передачі NASAMS від Литви: новини за 28 червня

Війна Росії проти України: останні новини

До Києва з робочим візитом приїхали Дуда та Науседа

Лідери Литви та Польщі прибули до Києва у День конституції України. Вони провели переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Глава української держави розповів, що обговорив зі своїми колегами активні дії українських воїнів на фронті, євроінтеграцію та українську "формулу миру".

Литва придбала для України дві установки NASAMS

Литва придбала дві пускові установки зенітного ракетного комплексу середньої дальності NASAMS. Їх передадуть Україні, розповів президент Литви Гітанас Науседа.

"Протиповітряна оборона є ключовою в Україні у боротьбі з агресором. З нетерпінням чекаю нових колективних рішень щодо підтримки України на саміті НАТО у Вільнюсі", - написав він.

Кабмін змінив голову "Укроборонпрому"

Головою компанії "Українська оборонна промисловість" (правонаступник ДК "Укроборонпром") став Герман Сметанін. Його призначення затверджено Кабінетом Міністрів України.

Як уточнили в уряді, перед Сметаніним стоїть завдання збільшити виробництво боєприпасів та військової техніки.

Країна йде до перемоги. Зеленський пропонує ідею доктрини для України

Україні потрібна доктрина, в якій будуть окреслені основні питання майбутнього країни. Це пов'язано з тим, що Україна йде до перемоги у війні, заявив президент Володимир Зеленський.

"Як Конституція закладає основи, ми потребуємо доктрини для нашої держави. Ясної, не розмитої, сміливої доктрини. Для України, яка йде до перемоги. І для України-переможниці", - сказав він.

Рада ухвалила закон про виплати військовим

Верховна рада ухвалила в цілому законопроект про виплати військовим. Проект №9342 у другому читанні підтримали 311 депутатів.

Як повідомив голова фінансового комітету Данило Гетьманцев, законом передбачено законодавче закріплення виплати військовослужбовцям щомісячної додаткової винагороди під час дії воєнного стану.

Україна може закупити у Польщі протикорабельний комплекс із ракетами NSM, - ЗМІ

Україна веде з Польщею переговори щодо придбання елементів протикорабельного комплексу. Він зможе вражати морські та наземні цілі, пише Defence24.