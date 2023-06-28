Країна йде до перемоги. Зеленський пропонує ідею доктрини для України

Україні необхідна доктрина, в якій будуть окреслені основні питання майбутнього країни. Це пов'язано із тим, що Україна йде до перемоги у війні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише РБК-Україна з посиланням на його виступ у Верховній раді з нагоди Дня Конституції.

"Як Конституція закладає основи, ми потребуємо доктрини для нашої держави. Ясної, нерозмитої, сміливої доктрини. Для України, яка йде до перемоги. Та для України-переможниці", - сказав він.

За словами президента, ця доктрина має відповідати на всі фундаментальні питання про Україну та майбутнє українців.

"І нам самим, і нашим сусідам, і кожному у світі. Ми потребуємо нової системи, нових правил, нових можливостей", - запевнив Зеленський.

На думку Зеленського, в усіх своїх намаганнях Росія програє і це вже не мрія, це реальність. Він додав, що навіть зараз, попри війну, українці продовжують йти шляхом змін.

"І я впевнений, що перший день миру після цієї війни, перший день нашої заслуженої перемоги стане і першим днем подальшої швидкої трансформації України. Основ нашого з вами життя, наших інституцій, економічних практик, соціальних звичок, політик та повсякденності. Те що ми не можемо поки змінити зараз, в умовах війни, ми змінимо в процесі нашого відновлення. Нашої трансформації. Ми створимо нову і набагато сильніше Україну", - констатував він.

Хто визначатиме, якою буде доктрина для України

Зеленський зазначив, що якою бути Україні-переможниці визначимо всі разом, так само як разом захищаємо свободу і незалежність.

"Це справедливо. Конституція України встановлює, що президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності та додержання Конституції України, прав і свобод людини та громадянина. Президент України є гарантом стратегічного, європейського та євроатлантичного курсу нашої держави. На виконання цих норм я хочу сьогодні запропонувати до обговорення, загальнонаціонального обговорення основи, основних орієнтирів майбутньої української доктрини. Нам потрібне спільне бачення того, якої бути Україні перемоги", - резюмував президент.

Основні орієнтири нової доктрини для України

За його словами, п'ять основних орієнтирів для української доктрини для обговорення є такими: філософія перемоги України, глобальність української безпеки, політика героїв, політика справедливості і трансформації за 10 років.