Зеленський зустрівся з президентами Польщі та Литви. Про що говорили

Президент Володимир Зеленський у середу, 28 червня, провів зустріч з президентами Польщі Анджеєм Дудою та Литви Гітанасом Науседою. Вони обговорили безпекові питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на їх спільну прес-конференцію у Києві.

Зеленський розповів, що обговорив зі своїми колегами активні дії українських воїнів на фронті, євроінтеграцію та українську "формулу миру".

"Ми сьогодні обговорили весь спектр актуальних і безпекових питань, які об’єктивно є у нашому порядку денному. Поінформував про активні дії наших воїнів, які відбуваються на фронті зараз та які дозволяють крок за кроком непросто, але тим не менше - звільняти нашу землю", - сказав Зеленський.

За його словами, було також обговорено підготовку до саміту НАТО. Президент України вважає, що наразі Альянс має реальну можливість зробити рішення саміту дійсно потрібним для всієї Європи та спрямованими на запрошення України до НАТО.

"Росія програє цю війну, ніхто в Європі в цьому не сумнівається, а ми здобудемо мир, реальну безпеку для наших народів. Усі разом у єдності, посилюючи одне одного, посилюючи наш альянс, зокрема НАТО, зміцнюючи ЄС та наш спільний європейський спосіб життя", - підкреслив він.

Нагадаємо, сьогодні до Києва з не анонсованим візитом прибув польський президент Анджей Дуда.

Окрім президента Польщі, сьогодні з візитом до Києва прибув Гітанас Науседа. Очікується, що він візьме участь у заходах з нагоди 27-ї річниці прийняття Конституції України, а також обговорить з Володимиром Зеленським:

порядок денний саміту НАТО у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня;

переговорів про вступ України до Європейського союзу;

допомогу Литви та Євросоюзу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.