Україна може закупити у Польщі протикорабельний комплекс із ракетами NSM, - ЗМІ

Україна веде з Польщею переговори про придбання елементів протикорабельного комплексу. Він зможе вражати морські та наземні цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence24 .

Зазначається, що Україна розглядає можливість закупівлі за рахунок власних коштів або коштів ЄС. Мова йде про закупівлю батареї польської протикорабельної системи, а можливо, навіть одного цілого дивізіону.

Що відомо про цю зброю

Основним озброєнням системи NDR є ракети NSM (Naval Strike Missile) норвезької компанії Kongsberg, що здатні протидіяти кораблям і наземним цілям на дистанціях понад 200 км.

Протикорабельна ракета NSM (wikipedia.org)

"Тож можна стверджувати, що після постачання британо-французьких ракет класу Storm Shadow/Scalp EG Україна отримає ще один європейський ракетний комплекс великої дальності, що цього разу запускається із землі. Ракету NSM важко виявити і при цьому має малі габарити (загальна маса 400 кг)", - пише видання.

З чого складається цей комплекс

Польська армія має два повних дивізіони протикорабельного комплексу. Кожна складається з двох батарей, трьох пускових установок з кількістю ракет до чотирьох у кожній і допоміжних машин управління вогнем у кожній.

Крім них, до складу системи NDR входять машини управління батареями та дивізіону, вузли мобільного зв'язку, радари виявлення та супроводу цілей виробництва PIT-RADWAR і машини тилового забезпечення.

Якими особливостями володіє протикорабельний комплекс

"Додамо, що NDR розрахований на використання даних із зовнішніх джерел, таких як безпілотники, звідси і велика кількість машин управління та зв'язку поруч із пусковими установками ракет", - пише видання.

Транспортні засоби NDR є належним чином адаптованими транспортними засобами Jelcz, і польська промисловість взяла велику участь у розробці та постачанні елементів зв'язку та управління, які набули нових компетенцій завдяки передачі технологій.

Допомога від Польщі

Польща з самого початку вторгнення Росії постачає Україні військову допомогу. За цей час вона передала сотні танків, також зобов'язалася поставити українським бійцям партію БТР.

Нещодавно повідомлялось, що Польща відправить бойовим формуванням МВС України тисячі кулеметів та мільйони набоїв.

Раніше Польща передала Україні щонайменше 14 винищувачів МіГ-29. Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громов підтвердив, що Україна вже використовує винищувачі МіГ-29, які передали Польща та Словаччина.