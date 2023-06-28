СБУ затримала коригувальника ракетного удару по Краматорську

Контррозвідка СБУ "по гарячих слідах" затримала агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська 27 червня. Ним виявився місцевий мешканець, працівник місцевого газотранспортного підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Служби безпеки України Василя Малюка.

Встановлено, що затриманим коригувальником удару по Краматорську виявився "розконсервований" агент головного управління генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ). 27 червня він отримав завдання з’ясувати, чи працює вищезгадане кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів.

Для виконання ворожої вказівки агент ГРУ здійснив приховану відеозйомку закладу і припаркованих поруч автомобілів. Після цього фігурант переслав відзнятий файл російській воєнній розвідці.

Отримавши цю інформацію, російські загарбники здійснили вогневе ураження кафе, в якому перебували люди.

За даними слідства, ворожим агентом є мешканець Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства.

Раніше його дистанційно завербувало російське ГРУ, а під час повномасштабного вторгнення "активували" і визначили завдання зі збору розвідданих про місця базування та переміщення Сил оборони у Слов’янську і Краматорську.

Також він мав передавати локації місцевої критичної інфраструктури та об’єктів з масовим скупченням цивільного населення.

Обстріл Краматорська 27 червня

Вчора російські окупанти влаштували обстріл Краматорська Донецької області, атакувавши місто двома ракетами. Одна з них потрапила по центру міста, до будівлі місцевої піцерії, а друга - по приміському селищі Біленьке. На цей час відомо вже про 10 загиблих та 61 поранених.

Серед загиблих троє неповнолітніх дівчат - 17 років і дві сестри 14 років. Рятувальні роботи продовжуються. Не виключено, що під уламками ще є люди.