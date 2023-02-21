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Візит Байдена до Києва: в "Укрзалізниці" розповіли подробиці поїздки президента США (фото)

Фото: Байден приїхав з візитом до України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Джо Байден 20 лютого здійснив свій перший візит до України у статусі президента США, приїхавши потягом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

В УЗ вказали, що безпечно доставили політика до Києва і назад.

"Там, де Air Force One не літає, підхоплює "Укрзалізниця". Train Force One - для лідерів, які мають сміливість боротися зі злом. Особисто", - зазначили у компанії.

Нагадаємо, CNN стверджує, що Байден ухвалив рішення про поїздку до Києва у п’ятницю, 17 лютого.

Усі подробиці історичного візиту президента США до Києва - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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УкрзалізницяДжозеф Байден