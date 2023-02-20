Байден прийняв рішення про поїздку до Києва у п’ятницю, а РФ повідомили за кілька годин до візиту

Президент США Джо Байден прийняв остаточне рішення щодо візиту до України у п'ятницю, 17 лютого, після обговорень з топ-членами своєї команди з національної безпеки в Овальному кабінеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN та The Guardian .

При цьому радник з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що США повідомили Росію про візит Байдена до Києва за декілька годин до його від'їзду.

За його словами, Росію проінформували про візит, щоб уникнути конфлікту. Але Салліван не розповів, як реагували на це в Кремлі.

Окрім того, CNN повідомляє, що сесія в Овальному кабінеті у п'ятницю стала кульмінацією місяців роботи з планування поїздки невеликої кількості найкращих помічників Байдена.

Заступник радника з національної безпеки Джон Фінер повідомив, що до планування поїздки були залучені начальники штабу, Рада нацбезпеки та військовий офіс Білого дому, чиновники Секретної служби США, Пентагону та розвідувальної спільноти.

Байден регулярно ознайомлювався з планами поїздки, включаючи оцінки загрози. Дискусії між Білим домом та найвищими політиками українського уряду допомогли вивезти поїздку на фінішну лінію.

"Це був ризик, на який Джо Байден був готовий. Для нього важливо з’явитися, навіть коли це важко, і він наказав своїй команді, щоб це сталося, незалежно від того, наскільки складна логістика", - сказала директор з комунікацій Кейт Бедінгфілд.

РБК-Україна повідомляло, що США та Росія контактували перед поїздкою Байдена в Україну, щоб "уникнути прямого конфлікту між ядерними державами".

При цьому візит Байдена до Києва тримали у секреті добу.

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