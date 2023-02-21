Визит Байдена в Киев: в "Укрзализныце" рассказали подробности поездки президента США (фото)

Джо Байден 20 февраля совершил свой первый визит в Украину в статусе президента США, приехав поездом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
В УЗ указали, что безопасно доставили политика в Киев и обратно.
"Там, где Air Force One не летает, подхватывает "Укрзализныця". Train Force One - для лидеров, имеющих смелость бороться со злом. Лично", - отметили в компании.
Напомним, CNN утверждает, что Байден принял решение о поездке в Киев в пятницу, 17 февраля.
Все подробности исторического визита президента США в Киев - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.