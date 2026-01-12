"Виживати все складніше": Санду готова проголосувати за об’єднання Молдови з Румунією

"Якщо буде референдум, я проголосую за об'єднання з Румунією", - наголосила вона.

Президент Молдови зазначила, що її країна з населенням близько 2,4 мільйона людей, розташована між Румунією та Україною, стала мішенню для гібридної війни РФ. Зокрема, йдеться про дезінформацію та маніпулювання виборами.

"Подивіться, що сьогодні відбувається навколо Молдови. Подивіться, що відбувається у світі. Такій маленькій країні, як Молдова, стає все складніше виживати як демократії, як суверенній країні і, звичайно, чинити опір Росі", - сказала вона.

Водночас Санду зауважила, що розуміє, що ідея об'єднання з Румунією не підтримується більшістю населення Молдови. На відміну від вступу до ЄС, куди країна подала заявку у 2022 році і який вона назвала "більш реалістичною метою".