"Виживати все складніше": Санду готова проголосувати за об’єднання Молдови з Румунією

Президент Молдови Мая Санду заявила, що проголосує за об’єднання з Румунією, якщо це питання буде винесено на референдум. Вона наголосила, що її країні дедалі складніше "виживати" самостійно.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Санду розповіла в британському подкасті The Rest is Politics.
"Якщо буде референдум, я проголосую за об'єднання з Румунією", - наголосила вона.
Президент Молдови зазначила, що її країна з населенням близько 2,4 мільйона людей, розташована між Румунією та Україною, стала мішенню для гібридної війни РФ. Зокрема, йдеться про дезінформацію та маніпулювання виборами.
"Подивіться, що сьогодні відбувається навколо Молдови. Подивіться, що відбувається у світі. Такій маленькій країні, як Молдова, стає все складніше виживати як демократії, як суверенній країні і, звичайно, чинити опір Росі", - сказала вона.
Водночас Санду зауважила, що розуміє, що ідея об'єднання з Румунією не підтримується більшістю населення Молдови. На відміну від вступу до ЄС, куди країна подала заявку у 2022 році і який вона назвала "більш реалістичною метою".
Нагадаємо, у вересні минулого року в Молдові відбулися парламентські вибори. Були публікації про те, що Росія намагалася впливати на результати, просуваючи підконтрольні Кремлю політичні сили.
Зокрема, була маса повідомлень про нібито мінування закордонних дільниць для голосування. Але у МЗС Молдови повідомили, що країна підготувалася до такого сценарію і співпрацювала з іншими державами, щоб виборчий процес не постраждав.
Зазначимо, Європейська рада 14 грудня 2023 року на саміті у Брюсселі підтримала початок переговорів щодо вступу України та Молдови до ЄС.
Раніше Мая Санду закликала Євросоюз створити сучасну версію "плану Маршалла" США часів Другої світової війни, спрямовану цього разу на відновлення України та Молдови. Це сталося під час щорічної бюджетної конференції ЄС у Брюсселі.