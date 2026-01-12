"Выживать все сложнее": Санду готова проголосовать за объединение Молдовы с Румынией

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что проголосует за объединение с Румынией, если этот вопрос будет вынесен на референдум. Она подчеркнула, что ее стране все сложнее "выживать" самостоятельно.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Санду рассказала в британском подкасте The Rest is Politics.
"Если будет референдум, я проголосую за объединение с Румынией", - подчеркнула она.
Президент Молдовы отметила, что ее страна с населением около 2,4 миллиона человек, расположенная между Румынией и Украиной, стала мишенью для гибридной войны РФ. В частности, речь идет о дезинформации и манипулировании выборами.
"Посмотрите, что сегодня происходит вокруг Молдовы. Посмотрите, что происходит в мире. Такой маленькой стране, как Молдова, становится все сложнее выживать как демократии, как суверенной стране и, конечно, сопротивляться России", - сказала она.
В то же время Санду отметила, что понимает, что идея объединения с Румынией не поддерживается большинством населения Молдовы. В отличие от вступления в ЕС, куда страна подала заявку в 2022 году и которое она назвала "более реалистичной целью".
Напомним, в сентябре прошлого года в Молдове состоялись парламентские выборы. Были публикации о том, что Россия пыталась влиять на результаты, продвигая подконтрольные Кремлю политические силы.
В частности, была масса сообщений о якобы минировании зарубежных участков для голосования. Но в МИД Молдовы сообщили, что страна подготовилась к такому сценарию и сотрудничала с другими государствами, чтобы избирательный процесс не пострадал.
Отметим, Европейский совет 14 декабря 2023 года на саммите в Брюсселе поддержал начало переговоров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС.
Ранее Майя Санду призвала Евросоюз создать современную версию "плана Маршалла" США времен Второй мировой войны, направленную на этот раз на восстановление Украины и Молдовы. Это произошло во время ежегодной бюджетной конференции ЕС в Брюсселе.