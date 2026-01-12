"Выживать все сложнее": Санду готова проголосовать за объединение Молдовы с Румынией

"Если будет референдум, я проголосую за объединение с Румынией", - подчеркнула она.

Президент Молдовы отметила, что ее страна с населением около 2,4 миллиона человек, расположенная между Румынией и Украиной, стала мишенью для гибридной войны РФ. В частности, речь идет о дезинформации и манипулировании выборами.

"Посмотрите, что сегодня происходит вокруг Молдовы. Посмотрите, что происходит в мире. Такой маленькой стране, как Молдова, становится все сложнее выживать как демократии, как суверенной стране и, конечно, сопротивляться России", - сказала она.

В то же время Санду отметила, что понимает, что идея объединения с Румынией не поддерживается большинством населения Молдовы. В отличие от вступления в ЕС, куда страна подала заявку в 2022 году и которое она назвала "более реалистичной целью".