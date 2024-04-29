ЄС має розробити сучасну версію "плану Маршалла" для України та Молдови, - Санду

Європейський союз має розробити сучасну версію "плану Маршалла" США часів Другої світової війни, але цього разу необхідно спрямувати зусилля на відновлення України та Молдови.

Про це заявила президент Молдови Майя Санду на щорічній бюджетній конференції ЄС у Брюсселі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractive .

"Подібно до того, як після Другої світової війни Західній Європі був запропонований економічний рятувальний круг у вигляді американського "плану Маршалла", Молдова та Україна потребують чітко сфокусованого еквівалента 21-го століття від Європейського союзу", - сказала Санду.

Підписаний колишнім президентом США Гаррі Труменом у 1948 році "план Маршалла" - названий на честь тодішнього держсекретаря Джорджа Маршалла - надав мільярди доларів економічної допомоги європейським країнам, спустошеним Другою світовою війною.

"План Маршалла" був розроблений і втілений, щоб показати виснаженому війною континенту, що капіталізм і демократія є кращим шляхом, ніж будь-що, запропоноване комунізмом. Сьогоднішня сучасна версія такого плану також повинна запропонувати подібну надію тим з нас, хто прагне до членства в ЄС", зазначила президент Молдови.

На її думку, бюджет ЄС повинен не тільки фінансувати критичні зелені, цифрові та інфраструктурні проєкти, а й бути спрямованим на "захист цінностей", які перебувають під загрозою з боку "сил з похмурим баченням" європейського континенту.

"Нам також потрібно інвестувати в порятунок життів, відновлення миру та захист свободи в ключові моменти історії", - додала Санду.

Водночас вона висловила оптимізм щодо здатності Європи протистояти викликам безпеці, спричиненим агресією Росії проти України.