Без віз і зайвих рухів: іноземним волонтерам дозволили залишатись в Україні по-новому

Про який закон йдеться

12 березня 2026 року Верховна Рада схвалила проєкт закону №13071 щодо внесення змін до ЗУ "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

Йдеться про скасування візових вимог для іноземців та осіб без громадянства, які є гуманітарними працівниками та волонтерами - на період дії в Україні воєнного стану.

17 березня документ направили на підпис президенту Володимиру Зеленському, а 30 березня глава держави повернув його вже підписаним.

Фрагмент картки законопроєкту (скриншот: itd.rada.gov.ua/billinfo)

У пояснювальній записці до документу українцям нагадали, що з початком повномасштабного вторгнення РФ значно зросли потреби постраждалого цивільного населення у гуманітарній допомозі (що постачається за рахунок вітчизняних та іноземних донорів).

Це дозволяє:

долати негативні соціальні наслідки збройної агресії;

забезпечувати населення критично необхідними речами та послугами.

Отже, питання отримання дозволів на тимчасове проживання на території України для іноземців та осіб без громадянства, які є працівниками недержавних іноземних гуманітарних або міжнародних організацій - надзвичайно актуальне.

Що саме змінює новий закон

Зараз загальна процедура отримання посвідки на тимчасове проживання (якій передує обов'язкове оформлення довгострокової візи типу D) значно ускладнює легалізацію перебування в Україні вищезгаданої категорії іноземців та осіб без громадянства.

При цьому гуманітарні працівники з досвідом роботи в інших зонах конфлікту є надзвичайно затребуваними для професійного надання гуманітарної допомоги.

Йдеться про те, що отримання цього типу візи вимагає виїзду за межі України (оскільки її наразі видають лише консульські установи нашої держави).

"При цьому процес отримання візи типу D є доволі складним та часозатратним, що призводить до тривалої відсутності працівників в Україні, без можливості повноцінно здійснювати свої професійні обов'язки", - пояснили автори законопроєкту.

З огляду на таку ситуацію, новий закон спрощує процедуру - скасовує вимогу мати довгострокову візу, щоб отримати посвідку на тимчасове проживання:

іноземцям (окрім громадян РФ);

особам без громадянства.

Якщо вони працюють у представництвах гуманітарних організацій або беруть участь у міжнародних чи регіональних волонтерських програмах.

Оновлені правила діятимуть, згідно з документом, впродовж всього періоду воєнного стану та ще рік після його завершення.