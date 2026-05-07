Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Військову допомогу Україні підтримують лише 12% виборців Мадяра, - опитування

15:50 07.05.2026 Чт
2 хв
Скільки угорців, які голосували за "Тису", підтримують фіндопомогу Києву?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Петер Мадяр (фото: Getty Images)

Більшість виборців нової правлячої партії Угорщини "Тиса" Петера Мадяра прагнуть кращих відносин з Україною, але переважно не підтримують надання Києву грошей та зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR).

Читайте також: Ультиматуми чи діалог? Чого чекати Україні від Петера Мадяра та нової влади Угорщини

За даними опитування, 64% виборців Мадяра розраховують на покращення майбутнім урядом відносин з Україною.

Водночас фінансову підтримку Києва схвалюють лише 24% опитаних, а надання військової допомоги - 12%. Крім того, 52% респондентів виступають проти припинення імпорту російських енергоносіїв у країну.

При цьому виборці партії "Тиса" активно підтримують зміни всередині країни. Близько 77% опитаних виступають за амбітну кліматичну політику, а 71% очікують захисту прав ЛГБТК+ людей.

Також 79% виборців очікують від нового уряду покращення відносин з Євросоюзом. Ще 73% респондентів переконані, що Угорщина зрештою отримає доступ до заморожених коштів ЄС на відновлення.

Перемога Мадяра на виборах

Нагадаємо, парламентські вибори 12 квітня в Угорщині пройшли за максимальної активності виборців.

За підсумками голосування опозиційна партія "Тиса" завдала поразки багаторічному прем'єру країни Віктору Орбану та його партії "Фідес", здобувши конституційну більшість - 138 мандатів зі 199.

Зазначимо, наприкінці квітня Мадяр оголосив про намір ініціювати зустріч із Зеленським у Береговому, назвавши це кроком до "нової сторінки" в українсько-угорських відносинах.

Лідер партії "Тиса" наголосив, що налагодження стосунків з Україною є одним із пріоритетів його майбутнього уряду.

Крім того, Петер Мадяр вимагає більше прав для угорців в Україні, перш ніж схвалити початок офіційних переговорів Києва про євроінтеграцію.

