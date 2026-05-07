Военную помощь Украине поддерживают лишь 12% избирателей Мадьяра, - опрос

По данным опроса, 64% избирателей Мадьяра рассчитывают на улучшение будущим правительством отношений с Украиной.

В то же время финансовую поддержку Киева одобряют лишь 24% опрошенных, а предоставление военной помощи - 12%. Кроме того, 52% респондентов выступают против прекращения импорта российских энергоносителей в страну.

При этом избиратели партии "Тиса" активно поддерживают изменения внутри страны. Около 77% опрошенных выступают за амбициозную климатическую политику, а 71% ожидают защиты прав ЛГБТК+ людей.

Также 79% избирателей ожидают от нового правительства улучшения отношений с Евросоюзом. Еще 73% респондентов убеждены, что Венгрия в конце концов получит доступ к замороженным средствам ЕС на восстановление.

Победа Мадьяра на выборах

Напомним, парламентские выборы 12 апреля в Венгрии прошли при максимальной активности избирателей.

По итогам голосования оппозиционная партия "Тиса" нанесла поражение многолетнему премьеру страны Виктору Орбану и его партии "Фидес", получив конституционное большинство - 138 мандатов из 199.