Військову допомогу Україні підтримують лише 12% виборців Мадяра, - опитування

Більшість виборців нової правлячої партії Угорщини "Тиса" Петера Мадяра прагнуть кращих відносин з Україною, але переважно не підтримують надання Києву грошей та зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR).

За даними опитування, 64% виборців Мадяра розраховують на покращення майбутнім урядом відносин з Україною.

Водночас фінансову підтримку Києва схвалюють лише 24% опитаних, а надання військової допомоги - 12%. Крім того, 52% респондентів виступають проти припинення імпорту російських енергоносіїв у країну.

При цьому виборці партії "Тиса" активно підтримують зміни всередині країни. Близько 77% опитаних виступають за амбітну кліматичну політику, а 71% очікують захисту прав ЛГБТК+ людей.

Також 79% виборців очікують від нового уряду покращення відносин з Євросоюзом. Ще 73% респондентів переконані, що Угорщина зрештою отримає доступ до заморожених коштів ЄС на відновлення.

Перемога Мадяра на виборах

Нагадаємо, парламентські вибори 12 квітня в Угорщині пройшли за максимальної активності виборців.

За підсумками голосування опозиційна партія "Тиса" завдала поразки багаторічному прем'єру країни Віктору Орбану та його партії "Фідес", здобувши конституційну більшість - 138 мандатів зі 199.