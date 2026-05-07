ua en ru
Чт, 07 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Військову допомогу Україні підтримують лише 12% виборців Мадяра, - опитування

15:50 07.05.2026 Чт
2 хв
Скільки угорців, які голосували за "Тису", підтримують фіндопомогу Києву?
aimg Валерій Ульяненко
Військову допомогу Україні підтримують лише 12% виборців Мадяра, - опитування Фото: Петер Мадяр (фото: Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Більшість виборців нової правлячої партії Угорщини "Тиса" Петера Мадяра прагнуть кращих відносин з Україною, але переважно не підтримують надання Києву грошей та зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR).

Читайте також: Ультиматуми чи діалог? Чого чекати Україні від Петера Мадяра та нової влади Угорщини

За даними опитування, 64% виборців Мадяра розраховують на покращення майбутнім урядом відносин з Україною.

Водночас фінансову підтримку Києва схвалюють лише 24% опитаних, а надання військової допомоги - 12%. Крім того, 52% респондентів виступають проти припинення імпорту російських енергоносіїв у країну.

При цьому виборці партії "Тиса" активно підтримують зміни всередині країни. Близько 77% опитаних виступають за амбітну кліматичну політику, а 71% очікують захисту прав ЛГБТК+ людей.

Також 79% виборців очікують від нового уряду покращення відносин з Євросоюзом. Ще 73% респондентів переконані, що Угорщина зрештою отримає доступ до заморожених коштів ЄС на відновлення.

Перемога Мадяра на виборах

Нагадаємо, парламентські вибори 12 квітня в Угорщині пройшли за максимальної активності виборців.

За підсумками голосування опозиційна партія "Тиса" завдала поразки багаторічному прем'єру країни Віктору Орбану та його партії "Фідес", здобувши конституційну більшість - 138 мандатів зі 199.

Зазначимо, наприкінці квітня Мадяр оголосив про намір ініціювати зустріч із Зеленським у Береговому, назвавши це кроком до "нової сторінки" в українсько-угорських відносинах.

Лідер партії "Тиса" наголосив, що налагодження стосунків з Україною є одним із пріоритетів його майбутнього уряду.

Крім того, Петер Мадяр вимагає більше прав для угорців в Україні, перш ніж схвалити початок офіційних переговорів Києва про євроінтеграцію.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Угорщина Військова допомога Петер Мадяр
Новини
Україна хоче отримати дані про своїх громадян у ЄС для підготовки до повернення
Україна хоче отримати дані про своїх громадян у ЄС для підготовки до повернення
Аналітика
"Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту
Дмитро Олійник, Дмитро Левицький "Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту