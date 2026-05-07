Военную помощь Украине поддерживают лишь 12% избирателей Мадьяра, - опрос

15:50 07.05.2026 Чт
2 мин
Сколько венгров, голосовавших за "Тису", поддерживают финпомощь Киеву?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Петер Мадяр (фото: Getty Images)
Большинство избирателей новой правящей партии Венгрии "Тиса" Петера Мадьяра стремятся к лучшим отношениям с Украиной, но преимущественно не поддерживают предоставление Киеву денег и оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

Читайте также: Ультиматумы или диалог? Чего ждать Украине от Петера Мадьяра и новой власти Венгрии

По данным опроса, 64% избирателей Мадьяра рассчитывают на улучшение будущим правительством отношений с Украиной.

В то же время финансовую поддержку Киева одобряют лишь 24% опрошенных, а предоставление военной помощи - 12%. Кроме того, 52% респондентов выступают против прекращения импорта российских энергоносителей в страну.

При этом избиратели партии "Тиса" активно поддерживают изменения внутри страны. Около 77% опрошенных выступают за амбициозную климатическую политику, а 71% ожидают защиты прав ЛГБТК+ людей.

Также 79% избирателей ожидают от нового правительства улучшения отношений с Евросоюзом. Еще 73% респондентов убеждены, что Венгрия в конце концов получит доступ к замороженным средствам ЕС на восстановление.

Победа Мадьяра на выборах

Напомним, парламентские выборы 12 апреля в Венгрии прошли при максимальной активности избирателей.

По итогам голосования оппозиционная партия "Тиса" нанесла поражение многолетнему премьеру страны Виктору Орбану и его партии "Фидес", получив конституционное большинство - 138 мандатов из 199.

Отметим, в конце апреля Мадьяр объявил о намерении инициировать встречу с Зеленским в Берегово, назвав это шагом к "новой странице" в украинско-венгерских отношениях.

Лидер партии "Тиса" подчеркнул, что налаживание отношений с Украиной является одним из приоритетов его будущего правительства.

Кроме того, Петер Мадьяр требует больше прав для венгров в Украине, прежде чем одобрить начало официальных переговоров Киева о евроинтеграции.

Украина хочет получить данные о своих гражданах в ЕС для подготовки к возвращению
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
