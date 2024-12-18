Військової допомоги Україні від адміністрації Байдена вистачить до кінця 2025 року

"Ми вважаємо, що ресурси, які ми вже надали їм, і які ми відправимо їм до завершення роботи цієї адміністрації, забезпечують їх озброєнням та матеріалами, необхідними для боротьби до кінця 2025 року", - сказав він.

При цьому Міллер не уточнив, яка сума залишилася в розпорядженні уряду з масштабного пакету військової допомоги Україні, який навесні ухвалив Конгрес США.

Речник Держдепартаменту послався на те, що питанням щодо допомоги, яка залишилась, займаються в Пентагоні.