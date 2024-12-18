Военной помощи Украине от администрации Байдена хватит до конца 2025 года

"Мы считаем, что ресурсы, которые мы уже предоставили им, и которые мы отправим им до завершения работы этой администрации, обеспечивают их вооружением и материалами, необходимыми для борьбы до конца 2025 года", - сказал он.

При этом Миллер не уточнил, какая сумма осталась в распоряжении правительства из масштабного пакета военной помощи Украине, который весной принял Конгресс США.

Представитель Госдепартамента сослался на то, что вопросом об оставшейся помощи занимаются в Пентагоне.