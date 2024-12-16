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Зеленський: 20 млрд доларів для України від США вже на рахунку у Світовому банку

Київ, Понеділок 16 грудня 2024 21:58
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Зеленський: 20 млрд доларів для України від США вже на рахунку у Світовому банку Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

США перерахували 20 млрд доларів для України на рахунок у Світовому банку. Кошти надають у рамках кредиту, який погасять за рахунок прибутку від заморожених активів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави розповів, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні доповідав йому про співпрацю з партнерами, зокрема про фінансову.

"Прем'єр-міністр доповів, що 20 мільярдів доларів від заморожених російських активів уже у Світовому банку на рахунку", - додав Зеленський.

Також окремо обговорювалася робота з Європейським банком реконструкції та розвитку. Уже є конкретні програми.

"Наступного року ми зможемо додати додатковий обсяг енергії завдяки тільки цим програмам з ЄБРР. Є також і додаткові кошти на програми енергоефективності. Дуже важливо все реалізувати якнайшвидше", - зазначив президент.

20 млрд доларів від США

Нагадаємо, країни "Великої сімки" хочуть надати Україні кредит на 50 млрд доларів, який погасять за рахунок доходів від російських активів.

Зокрема, США виділили на таку ініціативу 20 млрд доларів. Кошти лише тиждень тому перерахували в Фонд фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування у зміцнення України Світового банку (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF).

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