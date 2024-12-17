Замість США. НАТО взяло на себе координацію військової допомоги Україні, - Reuters
Північноатлантичний альянс уже займається координацією військової допомоги Україні від країн Заходу. Раніше цю роль виконували США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як розповіло виданню неназване джерело, штаб-квартира "місії НАТО" для України, яка отримала назву "Допомога НАТО в забезпеченні безпеки і тренуванні для України" (NSATU), уже повністю функціонує. Штаб-квартира розташована на території американської бази в німецькому місті Вісбаден.
При цьому співрозмовник Reuters не уточнив, чому штаб-квартира почала роботу тільки зараз, оскільки "місію НАТО" для України анонсували ще влітку.
Журналісти з посиланням на дипломатів уточнюють, що така передача повноважень НАТО може мати обмежений ефект. Оскільки США все ще можуть скоротити свою допомогу Україні після інавгурації Трампа.
Новий центр НАТО для допомоги Україні
Нагадаємо, ще у квітні 2022 року стало відомо, що США створюють у Німеччині центр управління для координації поставок та оптимізації доставки військової допомоги Україні.
Але перед президентськими виборами у США цього року завдання координації військової допомоги Україні вирішили довірити НАТО. Це пояснювалося загрозою того, що Дональд Трамп може скоротити допомогу Україні.
Як стало відомо на початку грудня, створення нового командного центру НАТО для допомоги Україні відстає від графіка. За даними Bloomberg, така затримка пов'язана з тим, що країни не поспішали відправляти туди обіцяний персонал.
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