Військової допомоги Україні від адміністрації Байдена вистачить до кінця 2025 року
Адміністрація президента США Джо Байдена продовжує надавати Україні військову допомогу. Цих обсягів в озброєнні, техніці та матеріалах має вистачити нашій країні до кінця наступного року.
Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Держдепартаменту.
"Ми вважаємо, що ресурси, які ми вже надали їм, і які ми відправимо їм до завершення роботи цієї адміністрації, забезпечують їх озброєнням та матеріалами, необхідними для боротьби до кінця 2025 року", - сказав він.
При цьому Міллер не уточнив, яка сума залишилася в розпорядженні уряду з масштабного пакету військової допомоги Україні, який навесні ухвалив Конгрес США.
Речник Держдепартаменту послався на те, що питанням щодо допомоги, яка залишилась, займаються в Пентагоні.
Нагадаємо, у п'ятницю 13 грудня США оголосили новий пакет військової допомоги на 500 млн доларів. До нього увійшли боєприпаси для HIMARS, артилерійські боєприпаси 155-мм і 105-мм, високоточні ракети HARM, безпілотники та багато іншого.
Також зазначимо, вчора стало відомо про те, що НАТО вже займається координацією військової допомоги Україні від західних країнах. До цього цю роль виконували Сполучені Штати.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами президента України Володимира Зеленського, США вже відправили 20 млрд доларів Україні на рахунок у Світовому банку. Гроші були надані в рамках кредиту, однак він буде погашений за рахунок доходів від заморожених активів Росії.
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