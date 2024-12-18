Военной помощи Украине от администрации Байдена хватит до конца 2025 года
Администрация президента США Джо Байдена продолжает оказывать Украине военную помощь. Этих объемов в вооружении, технике и материалах должно хватить нашей стране до конца следующего года.
Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Госдепартамента.
"Мы считаем, что ресурсы, которые мы уже предоставили им, и которые мы отправим им до завершения работы этой администрации, обеспечивают их вооружением и материалами, необходимыми для борьбы до конца 2025 года", - сказал он.
При этом Миллер не уточнил, какая сумма осталась в распоряжении правительства из масштабного пакета военной помощи Украине, который весной принял Конгресс США.
Представитель Госдепартамента сослался на то, что вопросом об оставшейся помощи занимаются в Пентагоне.
Напомним, в пятницу 13 декабря США объявили новый пакет военной помощи на 500 млн долларов. В него вошли боеприпасы для HIMARS, артиллерийские боеприпасы 155-мм и 105-мм, высокоточные ракеты HARM, беспилотники и многое другое.
Также отметим, вчера стало известно о том, что НАТО уже занимается координацией военной помощи Украине от западных странах. До этого эту роль выполняли Соединенные Штаты.
Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, США уже отправили 20 млрд долларов Украине на счет во Всемирном банке. Деньги были предоставлены в рамках кредита, однако он будет погашен за счет доходов от замороженных активов России.
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