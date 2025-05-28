У Військовому інституті КНУ - нові спеціалізації: як вступити й побудувати кар'єру в ЗСУ

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ВІКНУ) відкрив нові спеціалізації. У межах вступної кампанії 2025 року заклад освіти продовжує прийом заявок на навчання майбутніх офіцерів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Спеціалізації, за якими можна навчатись в інституті

Цього року Військовий інститут КНУ розширив перелік освітніх програм двома новими спеціалізаціями:

"Організація, підготовка, ведення та підтримання дій осередку руху опору";

"Зв'язки з громадськістю у Збройних силах України (ЗСУ)".

Серед інших напрямків військової освіти доступні такі:

військовий переклад;

військова політологія;

військова психологія;

військова журналістика;

фінанси та військова економіка;

правоохоронна діяльність у ЗСУ;

цивільно-військове співробітництво;

геоінформаційні системи і технології;

соціальна робота у військах (силах);

міжнародні відносини.

Отже, в цілому ВІКНУ пропонує тепер підготовку за 12 різними напрямками.

Як навчають курсантів у Військовому інституті КНУ

Начальник Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка, полковник Олексій Сіроштан розповів, що здобуваючи освіту у ВІКНУ, курсанти мають можливість отримати не лише диплом одного з найпрестижніших освітніх закладів країни, а й звання офіцера.

Крім того, під час навчання в інституті:

відбувається залучення слухачів до міжнародних програм;

розвивається військове лідерство;

посилюється мовна підготовка;

впроваджується актуальний досвід і практика.

"Військова освіта - це старт для тих, хто готовий нести відповідальність за безпеку держави та впливати на її майбутнє", - наголосив Сіроштан.

Важливо, що ВІКНУ здійснює підготовку військових фахівців за сучасними стандартами, інтегрувавши у навчальний процес 57 стандартів НАТО.

Крім того, освітня діяльність базується на Концепції трансформації системи військової освіти з акцентом на:

розвиток військового лідерства;

практичні навички.

У Міноборони уточнили, що освітній процес у ВІКНУ включає:

стажування у бойових частинах ЗСУ;

участь у програмі "Бойова система виживання воїна";

факультативні заняття з тактичної медицини;

факультативні заняття з вогневої підготовки;

факультативні заняття із застосування БПЛА.

"Щороку понад 200 курсантів та офіцерів беруть участь у міжнародних програмах", - додали в МОУ.

Як вступити й стати курсантом ВІКНУ у 2025 році

Українцям розповіли, що вступ до Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка відбувається на конкурсній основі.

Для цього потрібно мати українське громадянство, повну загальну середню освіту та відповідати таким критеріям:

вік від 17 до 30 років (у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання);

військовослужбовці та військовозобов'язані без офіцерських звань віком від 18 до 30 років.

Уточнюється, що прийом на перший курс денної форми навчання здійснюється на підставі результатів НМТ (національного мультипредметного тесту).

Крім того, абітурієнти мають пройти:

вступні іспити;

психологічне обстеження;

перевірку рівня фізичної підготовленості;

медичний огляд.

Для окремих спеціальностей потрібно додатково скласти вступне випробування з англійської мови.

"Документи до ТЦК та СП можна подати до 20 червня 2025 року", - наголосили в Міноборони.