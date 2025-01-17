Військово-політичний кабінет Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників. Тепер її передадуть на розгляд ізраїльському уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уряду Ізраїлю.

"Після розгляду всіх аспектів: політичних, аспектів безпеки та гуманітарних, і виходячи з розуміння того, що запропонована угода сприяє досягненню цілей війни, комісія міністрів з питань національної безпеки (військово-політичний кабінет) рекомендувала уряду затвердити запропонований план", - йдеться у заяві.

В офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху додали, що засідання уряду буде проведено пізніше сьогодні, 17 січня.

Ізраїльські видання зазначають, що уряд повним складом розгляне угоду до початку шабату. Наголошується, що Верховний суд Ізраїлю все одно повинен буде провести слухання щодо оскаржень пунктів угоди, хоча не очікується, що він втрутиться.