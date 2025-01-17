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Військово-політичний кабінет Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС

Єрусалим, П'ятниця 17 січня 2025 15:43
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Військово-політичний кабінет Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС Фото: прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Військово-політичний кабінет Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників. Тепер її передадуть на розгляд ізраїльському уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уряду Ізраїлю.

"Після розгляду всіх аспектів: політичних, аспектів безпеки та гуманітарних, і виходячи з розуміння того, що запропонована угода сприяє досягненню цілей війни, комісія міністрів з питань національної безпеки (військово-політичний кабінет) рекомендувала уряду затвердити запропонований план", - йдеться у заяві.

В офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху додали, що засідання уряду буде проведено пізніше сьогодні, 17 січня.

Ізраїльські видання зазначають, що уряд повним складом розгляне угоду до початку шабату. Наголошується, що Верховний суд Ізраїлю все одно повинен буде провести слухання щодо оскаржень пунктів угоди, хоча не очікується, що він втрутиться.

Угода Ізраїлю та ХАМАС

Представники Ізраїлю та терористичного угруповування ХАМАС за посередництва США, Катару та Єгипту 15 січня досягли угоди щодо Сектору Газа. Вона відкриває шлях до припинення вогню та передбачає звільнення заручників.

В рамках угоди ХАМАС зобов'язався поетапно відпустити ізраїльських заручників та повернути тіла загиблих.

Напередодні в офісі прем'єра Ізраїлю звинуватили ХАМАС у відмові від деяких домовленостей в рамках угоди, тому відклали голосування уряду. ХАМАС відкинув звинувачення Ізраїлю.

Вже сьогодні, 17 січня, у Нетаньяху запевнили, що перші заручники в рамках угоди будуть звільнені без затримок, тобто у неділю, 19 січня.

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ХАМАС Ізраїль Сектор Газа
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