Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС
Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС по освобождению заложников. Теперь его передадут на рассмотрение израильскому правительству.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства Израиля.
"После рассмотрения всех аспектов: политических, аспектов безопасности и гуманитарных, и исходя из понимания того, что предложенная сделка способствует достижению целей войны, комиссия министров по вопросам национальной безопасности (военно-политический кабинет) рекомендовала правительству утвердить предложенный план", - говорится в заявлении.
В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху добавили, что заседание правительства будет проведено позже сегодня, 17 января.
Израильские издания отмечают, что правительство полным составом рассмотрит соглашение до начала шаббата. Отмечается, что Верховный суд Израиля все равно должен будет провести слушания по обжалованию пунктов соглашения, хотя не ожидается, что он вмешается.
Соглашение Израиля и ХАМАС
Представители Израиля и террористической группировки ХАМАС при посредничестве США, Катара и Египта 15 января достигли соглашения по Сектору Газа. Оно открывает путь к прекращению огня и предусматривает освобождение заложников.
В рамках соглашения ХАМАС обязался поэтапно отпустить израильских заложников и вернуть тела погибших.
Накануне в офисе премьера Израиля обвинили ХАМАС в отказе от некоторых договоренностей в рамках соглашения, поэтому отложили голосование правительства. ХАМАС отверг обвинения Израиля.
Уже сегодня, 17 января, у Нетаньяху заверили, что первые заложники в рамках соглашения будут освобождены без задержек, то есть в воскресенье, 19 января.
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