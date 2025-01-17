Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС по освобождению заложников. Теперь его передадут на рассмотрение израильскому правительству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства Израиля.

"После рассмотрения всех аспектов: политических, аспектов безопасности и гуманитарных, и исходя из понимания того, что предложенная сделка способствует достижению целей войны, комиссия министров по вопросам национальной безопасности (военно-политический кабинет) рекомендовала правительству утвердить предложенный план", - говорится в заявлении.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху добавили, что заседание правительства будет проведено позже сегодня, 17 января.

Израильские издания отмечают, что правительство полным составом рассмотрит соглашение до начала шаббата. Отмечается, что Верховный суд Израиля все равно должен будет провести слушания по обжалованию пунктов соглашения, хотя не ожидается, что он вмешается.