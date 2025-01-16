У Нетаньяху відклали засідання щодо угоди через відмову ХАМАС від домовленостей
Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю звинуватив ХАМАС у відмові від деяких домовленостей щодо угоди. Засідання уряду Ізраїлю відклали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
В офісі прем'єра Біньяміна Нетаньяху стверджують, що ХАМАС відмовився від деяких домовленостей в останню хвилину, чим створив "кризу" для завершення угоди про звільнення заручників.
Ізраїль своєю чергою вирішив відтермінувати засідання уряду, поки посередники не підтвердять остаточну згоду ХАМАС з запропонованими деталями угоди.
"Ізраїльський кабінет міністрів не збиратиметься, доки посередники не повідомлять Ізраїль, що ХАМАС прийняв усі елементи угоди", - йдеться у заяві.
Високопоставлений чиновник ХАМАС Іззат ель-Решик заперечує заяви Ізраїлю. Він заявляє, що ХАМАС "відданий угоді" про припинення вогню, оголошеній посередниками в Катарі вчора ввечері.
Угода Ізраїлю та ХАМАС
Як повідомлялося, 15 січня Ізраїль та ХАМАС досягли угоди щодо Сектору Газа, яка відкриває шлях до припинення вогню. Посередниками між сторонами були США, Катар і Єгипет.
В рамках угоди угруповування ХАМАС має звільнити частину ізраїльських заручників. Йдеться про 33 особи: дітей, жінок, старих і хворих.
На другому етапі Ізраїль почне переговори щодо звільнення інших полонених. Третя фаза передбачає повернення тіл заручників, а також створення плану будівництва та нової структури управління для Сектору Газа.
Більше про угоду Ізраїлю та ХАМАС - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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