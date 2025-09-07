Мережу обурив "прайс для відкупу" від Київського ТЦК: як реагують Сухопутні війська

Зокрема Сухопутні сили закликали автора інформації про "факти вимагання грошей з військовозобов’язаних на одному зі збірних пунктів" надати детальні дані через офіційні канали зв'язку.

"Це дозволить оперативно перевірити факти та вжити необхідних заходів. Без офіційного звернення та підтверджених доказів такі звинувачення залишаються суб’єктивними та не можуть бути підставою для розслідування", - сказано у повідомленні.

В СВ ЗСУ додали, що ведуть системну боротьбу з корупцією та забезпечують прозорість у питаннях мобілізації. Зокрема:

ведеться посилений контроль та аудит, внутрішні перевірки ТЦК та СП;

на пунктах збору несуть чергування офіцери та поліція;

активно впроваджуються цифрові інструменти для мінімізації людського фактора;

проводяться тренінги та навчання для персоналу;

розвивається рекрутинг та рекрутингові центри;

працюють гарячі лінії: для оперативного реагування на скарги;

ведеться співпраця з Національною поліцією, Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань (ДБР) та Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК).

"Усі повідомлення про можливі факти хабарництва чи зловживань негайно передаються до відповідних структур для ретельного розслідування. У разі підтвердження таких фактів винні особи притягуються до відповідальності відповідно до чинного законодавства", - сказано у повідомленні.

В СВ ЗСУ додали, що причетні до корупції військовослужбовці чи працівники ТЦК негайно звільняються.

"Сухопутні війська Збройних Сил України не лише мужньо протистоять ворогу, а й стоять на захисті закону та справедливості. Ми вдячні за пильність громадян і закликаємо повідомляти про будь-які порушення, щоб спільними зусиллями викорінити корупцію та забезпечити перемогу України", - додали у повідомленні.

Скандал із хабарями в ТЦК

7 вересня командир розвідувального взводу 28 бригади ЗСУ під ніком "Ротан Кримський" виклав у соцмережах допис, в якому стверджував, що в ТЦК вимагали від нього хабаря за те, щоб відправити військовозобов'язаного саме в його бригаду.

За словами військового, його знайомого "бусифікували" біля дому та доставили до одного з київських ТЦК. Після проходження експрес-ВЛК мобілізованого відправили на ДЗРВ чекати на розподілення. Знайомий попросив Кримського забрати його до 28-ї бригади.

Але тут вийшов нюанс: в ТЦК почали вимагати хабаря за дозвіл на відношення до конкретної військової частини. Кримський стверджує, що з нього вимагали за дозвіл аж вісім тисяч доларів. При цьому "розцінки" на те, щоб піти з ТЦК додому - без гарантії, що завтра тебе знову не "бусифікують" - складають щонайменше тридцять тисяч доларів.

"Звичайно за 8000 $ мобілізувати мені трохи не вистачає грошенят, мабуть треба починати красти соляру і відкладати на такі добрі справи!", - обурено додав військовий.