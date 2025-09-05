В Одеській області чоловік угнав автівку ТЦК та поїхав додому
В Одеській області судитимуть чоловіка, який викрав автомобіль місцевого територіального центру комплектування та поїхав на ній додому замість того, щоб пройти військово-лікарську комісію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Зазначається, що подія сталася ще у серпні в одному з населених пунктів Одеського району. Про неї повідомили поліції працівники ТЦК та СП.
Як встановило слідство, 43-річний громадянин сів до службового автомобіля ТЦК, а потім на очах у працівника установи пересів на водійське сидіння та поїхав. Працівники ТЦК повинні були відвезти чоловіка на обстеження до ВЛК.
На околиці населеного пункту чоловік залишив автомобіль та пішов додому. Також він забрав із салону водія сумку з документами. Проте поліція оперативно його розшукала та затримала.
"Зібравши достатньо доказів, слідчі висунули фігуранту обвинувачення за ч. 1 ст. 289 та за ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України - в незаконному заволодінні транспортним засобом, паспортом та іншими важливими особистими документами", - сказано у повідомленні.
Зараз чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі. При цьому сам фігурант заявив, що угнав автомобіль ТЦК спонтанно, не готуючись до цього заздалегідь.
Інциденти з ТЦК в Україні
Нагадаємо, що на Волині 4 вересня спалахнув черговий конфлікт громадян з працівниками територіального центру комплектування. Внаслідок конфлікту виникла бійка, у працівників ТЦК відібрали пістолет, а одному з них зламали руку.
Раніше на Волині група людей напала на службове авто ТЦК та поліції. Інцидент стався під час оповіщення військовозобов’язаних у селі Соловичі. Одним з нападників виявився староста Соловичівського старостинського округу.
Окрім того, 1 серпня у Вінниці стався інцидент зі спробою "штурму" ТЦК. Повідомлялося, що працівники ТЦК та СП доставили на місцевий стадіон "Локомотив" близько 100 чоловіків для проведення мобілізаційних заходів.