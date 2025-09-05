В Одеській області чоловік угнав автівку ТЦК та поїхав додому

В Одеській області судитимуть чоловіка, який викрав автомобіль місцевого територіального центру комплектування та поїхав на ній додому замість того, щоб пройти військово-лікарську комісію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що подія сталася ще у серпні в одному з населених пунктів Одеського району. Про неї повідомили поліції працівники ТЦК та СП.

Як встановило слідство, 43-річний громадянин сів до службового автомобіля ТЦК, а потім на очах у працівника установи пересів на водійське сидіння та поїхав. Працівники ТЦК повинні були відвезти чоловіка на обстеження до ВЛК.

На околиці населеного пункту чоловік залишив автомобіль та пішов додому. Також він забрав із салону водія сумку з документами. Проте поліція оперативно його розшукала та затримала.

"Зібравши достатньо доказів, слідчі висунули фігуранту обвинувачення за ч. 1 ст. 289 та за ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України - в незаконному заволодінні транспортним засобом, паспортом та іншими важливими особистими документами", - сказано у повідомленні.

Зараз чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі. При цьому сам фігурант заявив, що угнав автомобіль ТЦК спонтанно, не готуючись до цього заздалегідь.