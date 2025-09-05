Військовий ЗСУ наводив російські ракети на навчальні полігони: який вирок отримав

Соснівський районний суд Черкас присудив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна військовослужбовцю, який добровільно "зливав" Росії дані про дислокацію навчальних полігонів у чотирьох регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Слідчі ДБР у взаємодії з СБУ встановили, що з листопада 2024 по травень 2025 року фігурант збирав інформацію та підтримував зв’язок через месенджер із колишнім бойовиком так званої "ДНР", який нині служить у збройних силах РФ.

Він надсилав повідомлення з уточненням координат військового полігону та кількості військовослужбовців, які на ньому перебувають.

Зрадник підтримував політику країни-агресора та добровільно погодився на співпрацю з ворожими спецслужбами. У ході слідчих дій встановлено, що фігурант передав ворогу координати військових об'єктів у Черкаській, Житомирській, Рівненській та Донецькій областях.

Унаслідок скоординованих ракетних ударів агресорів загинув один військовослужбовець та ще сім зазнали травм різного ступеня тяжкості. Матеріальні збитки держави становлять на суму понад 1,5 мільйона гривень.

Фото: Державне бюро розслідувань