Военный ВСУ наводил российские ракеты на учебные полигоны: какой приговор получил

Сосновский районный суд Черкасс присудил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества военнослужащему, который добровольно "сливал" России данные о дислокации учебных полигонов в четырех регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Следователи ГБР во взаимодействии с СБУ установили, что с ноября 2024 по май 2025 года фигурант собирал информацию и поддерживал связь через мессенджер с бывшим боевиком так называемой "ДНР", который сейчас служит в вооруженных силах РФ.

Он присылал сообщения с уточнением координат военного полигона и количества военнослужащих, которые на нем находятся.

Предатель поддерживал политику страны-агрессора и добровольно согласился на сотрудничество с вражескими спецслужбами. В ходе следственных действий установлено, что фигурант передал врагу координаты военных объектов в Черкасской, Житомирской, Ровенской и Донецкой областях.

В результате скоординированных ракетных ударов агрессоров погиб один военнослужащий и еще семь получили травмы различной степени тяжести. Материальный ущерб государства составляет на сумму более 1,5 миллиона гривен.

Фото: Государственное бюро расследований