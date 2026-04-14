Военный сбор останется и после войны: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия военного сбора на три года после завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.

Сейчас военный сбор установлен на уровне:

Военный сбор оставят еще на три года, чтобы государство имело деньги не только на армию, но и на послевоенное восстановление и восстановление разрушенной инфраструктуры.

Этот проект закона является одним из ключевых требований Международного валютного фонда (так называемым "маяком").

Согласно документу, в Бюджетном кодексе будет создан отдельный спецфонд, куда будут направляться средства от военного сбора.

Согласно карточке законопроекта, 14 апреля документ был возвращен в парламент с подписью главы государства.

Речь идет об изменениях в Налоговый кодекс Украины, в частности в пункт 16-1 подраздела 10 раздела XX "Переходные положения", которые регулируют взимание военного сбора.

Почему это важно

Принятие законопроекта №15110 стало частью выполнения пакета из десяти критически важных законов, необходимость которых для получения международной финансовой поддержки ранее подчеркивал президент Владимир Зеленский.

Как отмечала премьер-министр Юлия Свириденко во время встречи с председателями комитетов, это решение было необходимо для соблюдения условий кредитной программы МВФ и европейской инициативы Ukraine Facility.

В результате 7 апреля Верховная Рада 257 голосами поддержала документ в целом, установив, что военный сбор будет продолжать действовать еще в течение трех лет после завершения войны.

По расчетам Министерства финансов, такой шаг позволит ежегодно привлекать в государственный бюджет около 140 млрд гривен.

По расчетам Министерства финансов, такой шаг позволит ежегодно привлекать в государственный бюджет около 140 млрд гривен.