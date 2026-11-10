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Військовий США шпигував на Росію у Британії, його затримали

22:12 10.11.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: військовий США (Getty Images)

Військовослужбовця армії США підозрюють у шпигунстві на Росію. Його затримали у британському Глостерширі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Британії.

У Британії затримали шпигуна РФ

Контртерористична поліція Британія проводить розслідування у тісній співпраці з американськими органами влади, військовими США та ФБР.

41-річного чоловіка за підозрою у шпигнустві на Росію затримали поблизу Глостера 10 листопада. Його підозрюють у вчиненні правопорушень, передбачених розділами 1 і 3 Закону про національну безпеку 2023 року (National Security Act 2023).

Наразі правоохоронці проводять обшуки за двома адресами у графстві Глостершир.

Директор ФБР Кеш Патель заявив, що це важливе затримання "пов'язане з підозрами у шпигунстві, що викликає надзвичайне занепокоєння у США та наших союзників".

Наразі підозрюваний залишається під вартою у поліцейській дільниці Лондона.

Раніше РБК-Україна писало, що рішення Німеччини закрити російське генконсульство у Бонні пов'язують з роботою спецслужб РФ для розвідувальної діяльності.

Крім того, штат російського посольства в Німеччині суттєво скоротився від початку повномасштабної війни. Остання депортація дипломатів РФ відбулася вже цього року - після гучної шпигунської справи.

Також відомо, що велика австрійська нафтогазова та хімічна група OMV звільнила одного з вищих керівників компанії за підозрою у шпигунській діяльності на користь Росії.

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