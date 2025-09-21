ua en ru
В Австрії викрили шпигуна РФ: засів у керівництві енергетичного гіганта

Неділя 21 вересня 2025 17:10
В Австрії викрили шпигуна РФ: засів у керівництві енергетичного гіганта Ілюстративне фото: в Австрії знешкодили російського шпигуна (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Велика австрійська нафтогазова та хімічна група OMV звільнила одного з вищих керівників компанії за підозрою у шпигунській діяльності на користь Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АРА, австрійське видання Profil та Reuters.

Зокрема, австрійський журнал 19 вересня опублікував велике розслідування, що було присвячене персоні одного з топменеджерів OMV. Він привернув увагу австрійської контррозвідки тим, що зустрічався зі співробітником російського посольства.

При цьому топменеджер працював в OMV дуже тривалий час. Останнім часом він займався дуже важливою угодою про злиття двох дочірніх компаній вартістю 1 мільярд євро в Абу-Дабі. Але доповідав про справи з угодою не тільки керівництву групи, але й розвідці росіян.

Наразі невідомо, чи діяв топменеджер один, та як довго тривала його шпигунська діяльність. Австрійські правоохоронці провели в його помешканні обшуки, вилучивши численні внутрішні документи компанії. Розпочато кримінальне провадження.

Що кажуть в уряді Австрії та в OMV

Міністерство закордонних справ Австрії в коментарі ЗМІ заявило, що тимчасовий повірений у справах Росії був викликаний "на килим". Росіянам запропонували вибір - або вони відкликають дипломата-шпигуна, або Австрія викине його з країни.

"Російській стороні було запропоновано відмовитися від дипломатичного імунітету дипломата", - зазначили МЗС.

В компанії OMV детальних коментарів не дали. Там заявили тільки, що співпрацюють з правоохоронними органами, а повідомляти про деталі не будуть "з міркувань захисту даних".

Зазначимо, нещодавно у столиці Латвії, Ризі, був арештований чоловік, який передавав Росії секретні дані про військові об'єкти та присутність НАТО. А до цього у Великій Британії викрили групу шпигунів РФ, які збирали секретну інформацію.

