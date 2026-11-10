Военный США шпионил на Россию в Британии, его задержали

В Британии задержан шпион РФ

Контртеррористическая полиция Британия проводит расследование по тесному сотрудничеству с американскими органами власти, военными США и ФБР.

41-летнего мужчину по подозрению в шпионаже на Россию задержали вблизи Глостера 10 ноября. Он подозревается в совершении правонарушений, предусмотренных разделами 1 и 3 Закона о национальной безопасности 2023 года (National Security Act 2023).

В настоящее время правоохранители проводят обыски по двум адресам в графстве Глостершир.

Директор ФБР Кеш Патель заявил, что это важное задержание "связано с подозрениями в шпионаже, что вызывает чрезвычайную обеспокоенность у США и наших союзников".

В настоящее время подозреваемый остается под стражей в полицейском участке Лондона.