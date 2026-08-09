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Німеччина вигнала 400 росіян від 2022 року, 80 з них дипломати-шпигуни, - Bild

16:39 09.08.2026 Нд
2 хв
Значну частину дипломатів у ФРГ вважають замаскованими агентами спецслужб
aimg Валерія Абабіна
Німеччина вигнала 400 росіян від 2022 року, 80 з них дипломати-шпигуни, - Bild Фото: Німеччина видворила близько 400 росіян з початку 2022 (Getty Images)
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Штат російського посольства в Німеччині суттєво скоротився від початку повномасштабної війни. Останнє висилання дипломатів РФ відбулося вже цього року - після гучної шпигунської справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild

Скільки росіян вислали

За даними видання, від лютого 2022 року Німеччина видворила понад 80 російських дипломатів. Більшість із них були агентами, замаскованими під дипломатів.

У МЗС Німеччини повідомили, що персонал російського посольства значно скоротився з початку війни. Окрім співробітників дипломатичних установ, від 2022 року ФРН вислала ще 313 громадян Росії.

Кого вважають шпигунами

У відомстві зазначили, що висланих росіян із дипломатичним статусом розглядали як людей, пов'язаних із розвідувальною діяльністю. Більшість із них працювали під дипломатичним прикриттям.

Останнє висилання дипломатів, за даними Bild, відбулося у січні 2026 року.

Гучна шпигунська справа

Тоді ФРН оголосила персоною нон грата заступника військового аташе посольства РФ у Берліні. Це сталося після арешту громадянки Німеччини українського походження Ілони В., яку німецька влада вважає агентом російських спецслужб.

За даними слідства, вона працювала на російську секретну службу з листопада 2023 року. Після її арешту куратор із посольства був змушений покинути країну.

"Німецький уряд не терпить шпигунства в Німеччині, особливо не під виглядом дипломатичного статусу", - заявляли тоді в МЗС ФРН.

Нагадаємо, останніми роками Європа фіксує сплеск російської гібридної активності - від шпигунства до диверсій.

Лише днями в Німеччині затримали громадянина України, якого підозрюють у зборі даних для російських спецслужб - за версією слідства, РФ готувала замах на керівника німецького виробника дронів Donaustahl.

Схожі загрози фіксують і в інших країнах. Так, на кордоні Сербії та Угорщини затримали двох агентів РФ, які, за версією слідства, за гроші готували диверсію на оборонному об'єкті в Німеччині.

А Італія раніше вислала двох російських військових аташе на тлі шпигунського скандалу.

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