Військовий США шпигував на Росію у Британії, його затримали

Військовослужбовця армії США підозрюють у шпигунстві на Росію. Його затримали у британському Глостерширі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Британії.

У Британії затримали шпигуна РФ

Контртерористична поліція Британія проводить розслідування у тісній співпраці з американськими органами влади, військовими США та ФБР.

41-річного чоловіка за підозрою у шпигнустві на Росію затримали поблизу Глостера 10 листопада. Його підозрюють у вчиненні правопорушень, передбачених розділами 1 і 3 Закону про національну безпеку 2023 року (National Security Act 2023).

Наразі правоохоронці проводять обшуки за двома адресами у графстві Глостершир.

Директор ФБР Кеш Патель заявив, що це важливе затримання "пов'язане з підозрами у шпигунстві, що викликає надзвичайне занепокоєння у США та наших союзників".

Наразі підозрюваний залишається під вартою у поліцейській дільниці Лондона.