Військовий США шпигував на Росію у Британії, його затримали
Військовослужбовця армії США підозрюють у шпигунстві на Росію. Його затримали у британському Глостерширі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Британії.
У Британії затримали шпигуна РФ
Контртерористична поліція Британія проводить розслідування у тісній співпраці з американськими органами влади, військовими США та ФБР.
41-річного чоловіка за підозрою у шпигнустві на Росію затримали поблизу Глостера 10 листопада. Його підозрюють у вчиненні правопорушень, передбачених розділами 1 і 3 Закону про національну безпеку 2023 року (National Security Act 2023).
Наразі правоохоронці проводять обшуки за двома адресами у графстві Глостершир.
Директор ФБР Кеш Патель заявив, що це важливе затримання "пов'язане з підозрами у шпигунстві, що викликає надзвичайне занепокоєння у США та наших союзників".
Наразі підозрюваний залишається під вартою у поліцейській дільниці Лондона.
Раніше РБК-Україна писало, що рішення Німеччини закрити російське генконсульство у Бонні пов'язують з роботою спецслужб РФ для розвідувальної діяльності.
Крім того, штат російського посольства в Німеччині суттєво скоротився від початку повномасштабної війни. Остання депортація дипломатів РФ відбулася вже цього року - після гучної шпигунської справи.
Також відомо, що велика австрійська нафтогазова та хімічна група OMV звільнила одного з вищих керівників компанії за підозрою у шпигунській діяльності на користь Росії.